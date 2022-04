"Kingsman"-Star Taron Egerton steigt nach Zusammenbruch aus Show aus

Hollywood-Star Taron Egerton wollte eigentlich die nächsten Wochen neben "Bridgerton"-Darsteller Jonathan Bailey in der West-End-Theaterproduktion "Cock" auf der Bühne stehen. Nachdem der Schauspieler allerdings während einer Aufführung vor den Zusehern mitten im Stück kollabierte und kurze Zeit später auch noch an Covid erkrankte, zog der 32-Jährige nun seine Konsequenzen.

Taron Egerton steigt aus Theaterproduktion aus

Seit Monaten liefen bereits die Marketing-Kampagnen für das neue Theaterstück von Taron Egerton. Viele Fans warteten bereits gespannt darauf, ihr Idol an der Seite von Jonathan Bailey zu sehen, der momentan für seine Rolle in der Netflix-Serie "Bridgerton" einen großen Karriere-Hype erlebt und sich durch den Erfolg der neuen Staffel in aller Munde befindet.