Kinder sollen sie nicht erben: Kates schlechte Eigenschaft

Eigentlich hatte Kate, die auch Französisch gelernt hat, als 18-Jährige während ihres Kunstgeschichtestudiums einen Italienischkurs in Florenz belegt. Ganze drei Monate studierte sie damals am British Institute of Cambridge. Viel scheint aber nicht hängengeblieben zu sein. Ihre Kinder George, Charlotte und Louis sollen künftig wohl fundiertere Fremdsprachenkenntnisse erwerben.

George lernt Französisch und Spanisch

Prinz George lernt an der "Thoma’s Battersea"-School, die er seit Herbst 2017 besucht, schon jetzt fleißig Französisch. Die Nanny der kleinen Royals, Maria Turrion Borrallo, stammt aus Spanien – und wird Kates Kindern neben strengen Benimmregeln auch das eine oder andere Wort in ihrer Muttersprache beibringen.