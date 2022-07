Kim Kardashians unhygienische Angewohnheit - "wohl schlechtester Rat"

Reality-Star Kim Kardashian ├╝berrascht mit der Enth├╝llung einer Angewohnheit, die man besser nicht nachmachen sollte. In einem Interview mit der Zeitschrift Allure gab sie an, sich vor der Bettruhe manchmal nicht abzuschminken - aus "praktischen" Gr├╝nden. Dies sein "der wahrscheinlich schlechteste Rat", aber hilfreich, wenn morgens die Zeit f├╝r Mascara und Co. fehle. "Manchmal, wenn ich sehr fr├╝h aufstehen muss, mache ich mein Make-up am Abend zuvor. "Wenn ich schlafe, bewege mich nicht (...). Es h├Ąlt dann den ganzen n├Ąchsten Tag. Niemand w├╝rde es ahnen", so Kardashian ├╝ber ihr au├čergew├Âhnliches "Talent".

Bei Kim Kardashian l├Ąuft es derzeit beruflich wie privat gut. Nach ihrer Trennung von Rapper Kanye West ist sie aktuell in einer Beziehung mit dem Comedian Pete Davidson. Ihre Kinder wollte sie nach eigenen Worten nicht ├╝berst├╝rzt mit ihrem neuen Freund bekannt machen. "Ich habe mich mit einigen Therapeuten beraten und mit Freunden, die das selbst erlebt haben", sagte die 41-J├Ąhrige in der "Today"-Show des US-Senders NBC.