Angelina Jolie und Tochter Shiloh ausgelassen bei Maneskin-Konzert in Rom

Shiloh ist Jolies Tochter aus deren fr├╝herer Ehe mit Schauspieler Brad Pitt. Bevor sie 2006 zur Welt kam, hatte Jolie bereits den kambodschanischen Buben Maddox angenommen. 2005 adoptierte sie das M├Ądchen Zahara aus ├äthiopien. 2007 adoptierten beide zusammen den vietnamesischen Bub Pax Thien. 2008 kamen im franz├Âsischen Nizza zwei weitere gemeinsame Kinder zur Welt: die Zwillinge Vivienne Marcheline und Knox Leon.

"Fuck Putin, fuck war and dictators" rief der Maneskin-Frontmann, Damiano David, der mit der neuen Single der Gruppe "Supermodel" begeisterte und am Ende des Konzerts ein Dutzend Fans f├╝r Selfies und wildes Tanzen auf die B├╝hne bat, w├Ąhrend Bassist Ethan Torchio sich bei der letzten Zugabe in die Menge st├╝rzte und von den Sicherheitsleuten m├╝hsam wieder herausgeholt wurde. "Es gibt keine Worte, das ist ein unglaublicher Erfolg f├╝r uns", sagte Damiano David am Ende des Konzerts. Mitte Juni war die Maneskin-Gruppe beim Nova Rock in ├ľsterreich aufgetreten.