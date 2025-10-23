Kardashian durch West krank gemacht: "Hatte Stockholm-Syndrom mit Kanye"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

2021 reichte Reality-TV-Star Kim Kardashian die Scheidung von Rapper Kanye West ein, nach sieben Jahren Ehe und vier gemeinsamen Kindern. Nun sprach Kardashian offen darüber, welche Auswirkungen ihre Beziehung zu dem kontroversen Rapper und die Trennung auf ihr Wohlergehen hatte. Kardashian über Stress, den West in ihr auslöst In der Premiere der 7. Staffel von "The Kardashians" gab die 45-Jährige zwischen zwei Drehs am Set der Serie "All's Fair" darüber Auskunft, wie es ihr seit dem Ehe-Aus ergangen ist. "Ich hatte seit meiner Scheidung keine Schuppenflechte mehr und nun kommt sie ständig wieder", verriet sie. In letzter Zeit habe sie sich von ihrem Ex-Mann, der inzwischen mit Bianca Censori verheiratet ist, "ziemlich auf die Probe gestellt" gefühlt. Das scheint sich auch auf die Gesundheit des Reality-Stars auszuwirken. "Ich meine, ich habe wieder Schuppenflechte", gestand Kardashian. "Ich fühle mich noch gestresster, wahrscheinlich einfach, weil ich das, was ich schützen musste, super, super schützen musste."

"Ich wollte ihm helfen" Kardashian gab außerdem zu, dass sie sich in Bezug auf ihren Ex-Mann "immer so gefühlt habe, als hätte ich ein bisschen das Stockholm-Syndrom." "Ich habe mich immer sehr schlecht gefühlt und wollte [ihm] immer helfen", sagte sie. Selbst nach der Trennung fühlte sich Kardashian offenbar verantwortlich für West. Manchmal hätte sie sich vorgeworfen, dass sie in ihrer Ehe hätte durchhalten sollen. "Ich hätte helfen können", habe sie in solchen Momenten gedacht. Dennoch war die Scheidung auch mit einer Erleichterung verbunden. Es sei das erste Mal gewesen, "dass ich diese Verantwortung nicht persönlich gespürt habe." "Es ist so verdammt traurig", resümierte Kardashian.

In den USA wurde Kanye West, der an einer bipolaren Störung leidet, aufgrund antisemitischer und Hitler verherrlichenden Äußerungen in den vergangenen Jahren immer mehr zum Außenseiter im Showgeschäft. Im November letzten Jahres wurde bekannt, dass der US-Rapper nach Angaben in einer neuen Klage gegen ihn mehrfach vor Angestellten gesagt haben soll, dass die Familie seiner Ex-Frau Kim Kardashian von Juden "kontrolliert" werde. Dem Rapper war 2022 erstmals Antisemitismus vorgeworfen worden, nachdem er eine Reihe rassistischer Äußerungen gemacht hatte. Später entschuldigte er sich jedoch und betonte, es sei nicht seine Absicht gewesen, die jüdische Gemeinschaft zu verletzen oder zu erniedrigen. Anfang dieses Jahres geriet der Musiker abermals in die Schlagzeilen, als er in einer Reihe an Postings auf X (ehemals Twitter) seine antisemitischen, homophoben und sexistischen Ansichten teilte.