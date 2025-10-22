5 Mal die Woche Sport: Dakota Johnson verrät, wie sie sich fit hält

US-Schauspielerin Dakota Johnson (36) hat ihr positives Körpergefühl nach eigenen Angaben von ihrer Mutter gelernt. "Sie hat uns beigebracht, wie man sich um seinen Körper kümmert und ihn liebt und dass unsere Körper schön sind", sagte sie der deutschen Vogue, die den "Fifty Shades of Grey"-Star auf dem Cover ihrer Novemberausgabe hat.

Dakota Johnson ist ihrer Mama Melanie Griffith dankbar

"Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges für ein junges Mädchen, weil uns ständig gesagt wird, dass wir nicht gut genug sind", heißt es in dem vorab erschienenen Interview weiter. "Wenn dir nicht von klein auf von der Frau, zu der du am meisten aufschaust, gesagt wird, dass du perfekt und klug und besonders und stark und mutig bist, kann dich das wirklich kaputtmachen."