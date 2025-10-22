North West (12): Kardashian-Tochter provoziert mit Gesichts-Tattoos und schwarzen Zähnen

Was ihren kontroversen Stil betrifft, scheint North West eher nach ihrem Papa Kanye zu kommen als nach ihrer Mutter Kim Kardashian. Die 12-Jährige sorgt aktuell mit ihren Fake-Tattoos für Aufsehen. Die zieren nämlich das Gesicht der modebewussten Promi-Tochter.

North West irritiert mit provokativem Look

In mehreren TikTok-Videos präsentiert sich North West mit temporären Tattoos im Gesicht, darunter einem Stern unter ihrem rechten Auge und ihrem Namen in Schreibschrift auf ihrer linken Wange.

In den von ihr geteilten Clips trägt die Musiker-Tochter blaue, zu Zöpfen geflochtene Haare, farbige Kontaktlinsen sowie einen schwarzen Grill über den Zähnen. Sogenannte Grills gelten als Bestandteil der Hip-Hop-Bling-Bling-Kultur. Es handelt es sich um ein Schmuckstück, das häufig aus Gold, Silber oder Platin hergestellt und über den Zähnen getragen wird.

Das Gebiss des Mädchens erinnert an ihren Vater Kanye West, über den 2024 berichtet wurde, er habe sich seine eigenen Zähne entfernen und stattdessen Titan einsetzen lassen.

Norths Hände sind mit Henna-Tattoos dekoriert, ihre Nägel mit Glitzersteinen. "Fake-Piercings und Fake-Tattoos fürs Leben", schrieb sie unter eines ihrer TikTok-Videos.