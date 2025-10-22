North West (12): Kardashian-Tochter provoziert mit Gesichts-Tattoos und schwarzen Zähnen
Was ihren kontroversen Stil betrifft, scheint North West eher nach ihrem Papa Kanye zu kommen als nach ihrer Mutter Kim Kardashian. Die 12-Jährige sorgt aktuell mit ihren Fake-Tattoos für Aufsehen. Die zieren nämlich das Gesicht der modebewussten Promi-Tochter.
North West irritiert mit provokativem Look
In mehreren TikTok-Videos präsentiert sich North West mit temporären Tattoos im Gesicht, darunter einem Stern unter ihrem rechten Auge und ihrem Namen in Schreibschrift auf ihrer linken Wange.
In den von ihr geteilten Clips trägt die Musiker-Tochter blaue, zu Zöpfen geflochtene Haare, farbige Kontaktlinsen sowie einen schwarzen Grill über den Zähnen. Sogenannte Grills gelten als Bestandteil der Hip-Hop-Bling-Bling-Kultur. Es handelt es sich um ein Schmuckstück, das häufig aus Gold, Silber oder Platin hergestellt und über den Zähnen getragen wird.
Das Gebiss des Mädchens erinnert an ihren Vater Kanye West, über den 2024 berichtet wurde, er habe sich seine eigenen Zähne entfernen und stattdessen Titan einsetzen lassen.
Norths Hände sind mit Henna-Tattoos dekoriert, ihre Nägel mit Glitzersteinen. "Fake-Piercings und Fake-Tattoos fürs Leben", schrieb sie unter eines ihrer TikTok-Videos.
Kim Kardashian verteidigt "Fehler"
Der provokante Look der Promi-Tochter sorgt bereits seit einiger Zeit für Kopfschütteln. Im August wurde Kim Kardashian dafür kritisiert, dass sie ihrer ältesten Tochter während eines Familienurlaubs in Rom erlaubt hatte, ein Korsett, einen Minirock und Plateaustiefel zu tragen. Zahlreiche Social-Media-Nutzer bezeichneten dies als unangebracht und nicht altersgemäß.
Der Reality-Star verteidigte kürzlich den eigenwilligen Kleidungsstil seiner Tochter. Vergangene Woche sagte Kim Kardashian im "Call Me Daddy"-Podcast: "Es ist wirklich schwierig und auch sehr interessant, weil alle Kinder die gleichen Sachen tragen.
"Aber dann versucht meine Tochter es, und ich denke mir: 'Okay, das ziehen wir nie wieder an.' Leider haben wir diesen Fehler vor aller Welt gemacht", gestand die 45-Jährige.
