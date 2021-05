Kim Kardashian: Läuft da was mit diesem britischen Milliardär?

Im Februar hat Kim Kardashian die Scheidung von ihrem Ehemann, Rapper Kanye West, eingereicht. Seitdem soll der Reality-Star von namhaften Junggesellen regelrecht umgarnt werden, wie Page Six kürzlich berichtete. "Die Leute versuchen sie durch gemeinsame Freunde und Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet hat, zu kontaktieren, um sie zu verkuppeln", zitiert Page Six eine Quelle aus dem Umfeld der vierfachen Mama. Von "Mitgliedern der königlichen Familie über angesehene Schauspieler, bis hin zu Sportlern und Milliardären", sei alles dabei, so der vermeintliche Insider. Nun werden Gerüchte laut, wonach Kardashian einem britischen Milliardär näher gekommen sein könnte.

Kim Kardashian beehrt Geburtstag von britischem Milliardär

Die Überraschung war jedenfalls groß, als Kardashian bei einem äußerst knappen Auftritt an der Geburtstagsfeier des Londoner Milliardärs Jamie Reuben in Beverly Hills teilnahm. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos.