Kim Kardashian blätterte für Met-Gala-Frisur ein Vermögen hin

Jennifer Lopez mit Cowboy-Hut, Billie Eilish in aprikosenfarbener Hollywood-Robe und Amanda Gorman als Freiheitsstatue: Dutzende Stars haben bei der Met-Gala am New Yorker Metropolitan Museum am 13. September die Eröffnung einer Ausstellung über amerikanische Mode gefeiert. "Ich bin so dankbar dafür, wie viel Mühe sich die Menschen geben, wie viel Spaß sie zu haben und wie mutig sie zu sein scheinen", sagte Gastgeberin Anna Wintour, Chefin des Modemagazins Vogue. Eine verzichtete aber gänzlich auf Glitzer und Glamour und erschien stattdessen in einem schwarzen Ganzkörperanzug des Modelabels Balenciaga: Reality-TV-Star Kim Kardashian, die mit ihrem Outfit für Aufsehen sorgte.