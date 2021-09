Insider: West soll Kardashian nach Geburt mit bekannter Sängerin betrogen haben

Seit der Erscheinung von Kanye Wests neuem Album "Donda" fragen sich Fans, ob der Rapper in einem der Songs zugibt, seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian betrogen zu haben. "Hurricane", das fünfte Lied auf dem Album, sorgte für Spekulationen. "Hier bin ich mit einer neuen Braut ... Immer noch spiele ich Spielchen nach zwei Kindern", rappt West darin unter anderem. Nun behauptet ein Insider, dass West Kim Kardashian nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Saint betrogen haben soll.

Kardashian von West nach Geburt betrogen?

Ein Quelle aus dem Umfeld des Ex-Paares zwitscherte der Sun, dass West vor fünf Jahren mit einer namentlich nicht genannten, aber durchaus bekannten Sängerin eine Affäre gehabt haben soll. In seiner Ehe mit Kardashian soll es bereits damals heftig gekriselt haben. Während Kardashian gerade den gemeinsamen Sohn Saint zur Welt gebracht hatte, soll West viel Zeit in seiner Junggesellenwohnung verbracht haben. Da sich diese in der Nähe seines Studios befand, soll es West damals vorgezogen haben, dort zu wohnen, um Kim und das Kind nicht zu stören, wenn er spät nach Hause kam.