"Kill Bill"-Star Uma Thurman folgt ihren schwedischen Wurzeln

Mutter und Großmutter waren Schwedinnen

Thurmans Großmutter, Birgit Holmquist, war ein Model aus dem südschwedischen Skåne und lebte einige Zeit in Deutschland, bevor sie vor den Nazis nach Mexiko fliehen musste.Thurmans Mutter Nena von Schlebrügge, selbst erfolgreiches Model, wurde zwar in Mexiko geboren, ist aber ebenfalls Schwedin und verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in Stockholm. In Smygehuk steht bis heute eine Statue von Umas Großmutter des schwedischen Bildhauers Axel Ebbe.