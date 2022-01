"Kill Bill"-Star trauert um Sohn: Familientragödie bei Michael Madsen

Der US-amerikanische Schauspieler Michael Madsen wurde durch seine Rollen in Kult-Filmen wie "Reservoir Dogs", "Species", "Thelma und Louise", "Donnie Brasco", "Sin City" und "Kill Bill" bekannt. Zuletzt wurde es eher ruhiger um den 64-Jährigen. Nun berichtet die britische Sun, dass den Hollywoodstar und seine Familie ein schlimmer Schicksalsschlag ereilt haben soll. Hudson Lee Madsen, der Sohn des Schauspielers ist den Behörden zufolge im Alter von nur 26 Jahren unter tragischen Umständen ums Leben gekommen.

Sohn von Kult-Star Michael Madson auf Hawaii tot aufgefunden

Die britische Zeitung berichtet, dass Hudson auf der hawaiianischen Insel Oahu tot aufgefunden wurde, nachdem er sich eine offensichtlich selbst zugefügte Schusswunde zugezogen hatte. "Ich kann bestätigen, dass der 26-jährige Hudson Lee Madsen bei einem mutmaßlichen Selbstmord auf der Insel Oahu durch eine Schusswunde am Kopf gestorben ist", sagte eine Sprecherin des Department of the Medical Examiner in Honolulu gegenüber The Sun.

Hudson, der in der Sci-Fi-Komödie "Unbelievable!!!!!" zu sehen war, war das Patenkind von Oscar-Preisträger Quentin Tarantino, mit dem sein Vater an mehreren Filmen zusammengearbeitet hat, darunter "Reservoir Dogs" und dem Zweiteiler "Kill Bill". Hudsons Facebook-Profil ist zu entnehmen, dass er mit seiner Frau Carlie in Wahiawa, Hawaii, lebte. Laut Fotos, die auf seinen Social-Media-Seiten veröffentlicht wurden, diente er in der US-Armee und verbrachte einige Zeit in Afghanistan.