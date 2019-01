Kevin Spacey: Nach Gerichtstermin erneut Ärger mit dem Gesetz

Wie die amerikanische Page Six berichtet, wurde Kevin Spacey am Montag von der Polizei angehalten. Wenige Stunden, nachdem er vor Gericht des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wurde, wurde der Schauspieler von Beamten verwarnt. Spacey war am Reagan National Airport in Virginia unterwegs gewesen.

Spacey: am Flughafengelände aufgehalten

Danach sei er "ohne weitere Vorkommisse" weitergefahren, bestätigte ein Sprecher der Metropolitan Washington Airport Authority gegenüber Page Six. Die US-Plattform TMZ veröffentlichte ein Video von Spacey, das ihn im Auto zeigt, daneben ist ein Polizist zu sehen.

Der ehemalige " House of Cards"-Darsteller war erst in Washington DC gelandet, nachdem er in Massachussets einen Gerichtstermin hatte.