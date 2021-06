Kevin Hart spricht mit seinen Kindern offen über eigene Skandale

"Das Geschenk ist das Leben, das du leben darfst, der Fluch ist das Rampenlicht, in dem du durchgehend stehst", fasste Hart die Situation zusammen. Er war in den vergangenen Jahren in mehrere Skandale verwickelt. 2017 hatte er öffentlich zugegeben, dass er seine schwangere Frau betrogen hatte, Ende 2018 sprang er nach einer Kontroverse um frühere schwulenfeindliche Bemerkungen als Gastgeber der Oscars ab.

Der Komiker hat zwei Söhne und zwei Töchter: Mit Eniko Parrish, die er 2016 heiratete, hat er den drei Jahre alten Kenzo und das acht Monate alte Töchterchen Kaori Mai. Seine 16 Jahre alte Tochter Heaven und der 13-jährige Hendrix sind aus seiner ersten Ehe.