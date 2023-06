Kelly Osbourne: Wüste Schimpftirade gegen Prinz Harry

Sie zählt zu jenen britischen Prominenten, die mit Prinz Harry und Herzogin Meghan kein Mitgefühl zu haben scheinen: Ozzy-Osbourne-Tochter Kelly Osbourne machte in einer explosiven Schimpftirade in der Dienstagsfolge des "I’ve Had It"-Podcasts ihrem Unmut über den Herzog von Sussex Luft.

Kelly Osbourne lästert über Prinz Harry

Der ehemalige Reality-Star beschuldigte Prinz Harry des "Jammerns, Jammerns [und] Beschwerens" - wohl unter anderem in Anspielung auf seine Memoiren, in denen er Details über seinen Bruch mit dem Königshaus und seine rivalisierende Beziehung zu seinem Bruder Prinz William preisgab, und Interviews, die Harry ebenfalls dazu nutzte, um Anschuldigungen gegen die Königsfamilie zu erheben und über die Probleme, die er zu seiner Zeit als ranghoher Royal mit dem Leben in der Öffentlichkeit hatte, zu sprechen.

