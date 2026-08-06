Kelly Osbourne: Privates Trennungs-Drama wird erst jetzt publik

Erst vergangenen Sommer hatten sich Kelly Osbourne und Musiker Sid Wilson verlobt. Im März wurde dann aber scheinbar überraschend bekannt, dass das Ex-Paar, das 2022 zusammengekommen war und einen gemeinsamen Sohn hat, sich getrennt haben soll. Tatsächlich soll es hinter verschlossenen Türen schon länger gekriselt haben. Wie sehr, wird aber erst jetzt offensichtlich.

Kelly Osbourne rechnet mit Kid Wilson ab Nachdem das Promiportal TMZ Ende vergangener Woche berichtet hatte, dass die Band „Slipknot“ ihre Zusammenarbeit mit Sid Wilson beendet haben soll, meldete sich Kelly Osbourne zu Wort. In einer Reihe an kryptischen Posts, die offenbar an Wilson gerichtet waren, schien sie auf seinen plötzlichen Band-Ausstieg anzuspielen. Dabei gewährte die Britin neue Einblicke in das Verhältnis zum Vater ihres Sohnes. Und um dieses dürfte es alles andere als gut bestellt gewesen sein. So bekam man in einer Instagram-Story etwa zu lesen: „Wach verdammt nochmal auf und übernimm Verantwortung! Ich lasse mir deinen Scheiß nicht mehr gefallen! Ich bin fertig.“ Und: „Ich will glücklich sein und habe einen wundervollen Sohn, den ich großziehen muss. Lass mich in Ruhe. Lass mich heilen. Ich kann dich nicht mehr vor dir selbst beschützen.“ Angenommen wird, dass die öffentlichen Nachrichten an ihren Ex adressiert waren. Dazu mehr:

Insider über Probleme in Kelly Osbournes Beziehung Nun meldet sich auch noch ein Insider zu Wort, der vermeintliche Informationen über die Trennung preisgibt. Eine Quelle erzählt gegenüber People, dass sich Wilson und Osbourne nach einer monatelangen Krise getrennt haben sollen. Nachdem ihr Sohn Sidney 2022 zur Welt gekommen war, scheint es mit der Beziehung bergab gegangen zu sein. „Es ist kein Geheimnis, dass sie mit ihm nicht glücklich ist“, plaudert der Insider aus. „Es gab viele Auseinandersetzungen.“