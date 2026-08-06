Kelly Osbourne: Privates Trennungs-Drama wird erst jetzt publik
Erst vergangenen Sommer hatten sich Kelly Osbourne und Musiker Sid Wilson verlobt. Im März wurde dann aber scheinbar überraschend bekannt, dass das Ex-Paar, das 2022 zusammengekommen war und einen gemeinsamen Sohn hat, sich getrennt haben soll.
Tatsächlich soll es hinter verschlossenen Türen schon länger gekriselt haben. Wie sehr, wird aber erst jetzt offensichtlich.
Kelly Osbourne rechnet mit Kid Wilson ab
Nachdem das Promiportal TMZ Ende vergangener Woche berichtet hatte, dass die Band „Slipknot“ ihre Zusammenarbeit mit Sid Wilson beendet haben soll, meldete sich Kelly Osbourne zu Wort. In einer Reihe an kryptischen Posts, die offenbar an Wilson gerichtet waren, schien sie auf seinen plötzlichen Band-Ausstieg anzuspielen. Dabei gewährte die Britin neue Einblicke in das Verhältnis zum Vater ihres Sohnes. Und um dieses dürfte es alles andere als gut bestellt gewesen sein.
So bekam man in einer Instagram-Story etwa zu lesen: „Wach verdammt nochmal auf und übernimm Verantwortung! Ich lasse mir deinen Scheiß nicht mehr gefallen! Ich bin fertig.“ Und: „Ich will glücklich sein und habe einen wundervollen Sohn, den ich großziehen muss. Lass mich in Ruhe. Lass mich heilen. Ich kann dich nicht mehr vor dir selbst beschützen.“
Angenommen wird, dass die öffentlichen Nachrichten an ihren Ex adressiert waren.
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Insider über Probleme in Kelly Osbournes Beziehung
Nun meldet sich auch noch ein Insider zu Wort, der vermeintliche Informationen über die Trennung preisgibt. Eine Quelle erzählt gegenüber People, dass sich Wilson und Osbourne nach einer monatelangen Krise getrennt haben sollen.
Nachdem ihr Sohn Sidney 2022 zur Welt gekommen war, scheint es mit der Beziehung bergab gegangen zu sein. „Es ist kein Geheimnis, dass sie mit ihm nicht glücklich ist“, plaudert der Insider aus. „Es gab viele Auseinandersetzungen.“
„Sie sind momentan nicht zusammen“, führte der angebliche Intimus aus. Rund ein Jahr nach dem Antrag sollen die beiden Promis ihre Verlobung gelöst haben.
Osbournes Priorität gilt derzeit ihrer Rolle als Mama. Unterstützung bekommt sie dabei vor allem von ihrer eigenen Mutter. Der Insider gibt an, dass Kelly „in engem Kontakt zu Sharon [Osbourne] bleiben“ möchte.
„Sid hat vieles, was er selbst verarbeiten muss“, so die Quelle, ohne Details zu nennen. Und Kelly „möchte im Moment einfach keinen Stress in ihrem Leben“.
Die Trennung dürfte aber nur ein Grund dafür sein, warum Kelly Osbourne derzeit nach Ruhe in ihrem Privatleben strebt. Auch der Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne im Juli des vergangenen Jahres hatte der 41-Jährigen schwer zugesetzt.
Wie aus Freundschaft Liebe wurde
Sid Wilson hatte sie Ende der 90er-Jahre beim Ozzfest kennengelernt, dem Musikfestival, das von ihrer Mutter und ihrem Vater gegründet wurde. „Wir haben uns kennengelernt, als ich noch ein Kind war, und ich glaube, wir haben uns auch nur als Kinder gesehen“, erklärte sie in einer Folge des Familien-Podcasts „The Osbournes“ vom März 2024. Osbourne war damals Teenager und Wilson Anfang 20. „Wir waren einfach nur Freunde.“
Gefühle entwickelten sich erst, als Kelly Ende 20 war. „Ich glaube, es war 2013, vielleicht auch etwas früher, als ich Sid [...] in der Melrose Avenue traf, und da beschloss er, dass er mich mochte. Ich habe das nicht gecheckt“, fuhr sie fort. „Und dann meldete er sich alle paar Monate oder saisonal.“ Zu dieser Zeit war Kelly mit Matthew Mosshart liiert.
2014 gaben die Musiker-Tochter und der Koch das Ende ihrer Verlobung bekannt. Wilson sollte Osbourne aber erst 2020 wieder treffen, als dieser sie zu einem „Slipknot“-Konzert einlud. „Ich hatte immer noch keine Ahnung, dass er mich mochte“, erinnerte sie sich. „Und dann fingen wir einfach an, mehr miteinander zu reden und Zeit miteinander zu verbringen, und es passierte ganz natürlich. Es war nicht erzwungen. Weil wir schon so lange befreundet waren und uns so lange kannten, gab es ein Gefühl von Vertrautheit, das ich noch nie mit jemandem erlebt hatte.“
Anfang 2022 bestätigten Kelly Osbourne und Sid Wilson ihre Beziehung. Im Juli 2025 machte Sid Kelly backstage bei der letzten „Black Sabbath“-Show ihres Vaters einen Heiratsantrag. Nur 17 Tage nach seinem letzten bewegenden Auftritt mit der Originalbesetzung der Band starb Ozzy Osbourne im Alter von 76 Jahren. Ein schwerer Schlag für seine Tochter, die zu ihrem Papa ein enges Verhältnis pflegte.
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