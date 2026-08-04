Nach Slipknot-Aus: Kelly Osbourne rechnet in kryptischen Posts mit Ex Sid Wilson ab

Nachdem TMZ Ende vergangener Woche berichtet hatte, dass die Band „Slipknot“ ihre Zusammenarbeit mit Sid Wilson beendet haben soll, heißt es nun, der Rauswurf des Musikers habe schon „lange auf sich warten lassen“. Laut TMZ soll das Verhalten DJs gegenüber seinen Band-Kollegen zur Trennung geführt haben „Die Band-Kumpel hatten die Nase voll von ihm“, heißt es. Und auch Wilsons Ex-Verlobte Kelly Osbourne scheint sich jetzt mit einer klaren Botschaft an den Musiker zu wenden. In einer Reihe an kryptischen Posts scheint sie auf seinen plötzlichen Band-Ausstieg anzuspielen. Kelly Osbourne: „Wach auf und übernimm Verantwortung“ „Ich kann dich nicht länger vor dir selbst beschützen“, schrieb die Tochter des verstorbenen Rockers Ozzy Osbourne am Montag unter anderem in einer Story auf Instagram.

Und weiter: „Es ist schon seltsam, wie selten die Unschuldsbeteuerung die lauteste Verteidigung eines Schuldigen ist. Es ist nur ein Ablenkungsmanöver“, schrieb sie. „Wenn die Maske fällt, schaust du nicht in den Spiegel, sondern wirfst es jemand anderem vor die Füße“, so die 41-Jährige. Osbourne fügte hinzu: „Ich habe auch gehört, dass man sieben Jahre Pech hat, wenn man einen Spiegel zerbricht! Oder ist das einfach nur Karma? Deshalb übernehme ich immer die Verantwortung. Wie man so schön sagt: Manche sind kränker als andere.“ In einem weiteren Beitrag schrieb sie: „Wach verdammt nochmal auf und übernimm Verantwortung! Ich lasse mir deinen Scheiß nicht mehr gefallen! Ich bin fertig.“ „Ich will glücklich sein und habe einen wundervollen Sohn, den ich großziehen muss. Lass mich in Ruhe. Lass mich heilen. Ich kann dich nicht mehr vor dir selbst beschützen“, teilte die TV-Persönlichkeit mit. Angenommen wird, dass die öffentlichen Nachrichten an ihren Ex adressiert waren.