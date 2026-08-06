Jenny Elvers in Geldnot: Pleite-Geständnis im TV

In der Auftaktfolge der Reality-TV-Show „Villa der Versuchung“ sorgte Jenny Elvers diese Woche für einen unerwarteten Moment. Die 54-Jährige sprach vor laufenden Kameras offen über ihre finanzielle Lage - die aktuell alles andere als rosig ist.

Jenny Elvers plagen Geldsorgen

„Ich bin nicht pleite, ich bin die elegante Form: Ich bin broke“, erzählte Elvers in der von Verona Pooth moderierten Sat.1-Show, in der Promis in eine Villa in Thailand einziehen, welche nur mit dem Allernötigsten ausgestattet ist. Für alle weiteren Annehmlichkeiten müssen die Teilnehmer selbst bezahlen. Die Ausgaben werden von der gemeinsamen Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen.