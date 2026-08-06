Jenny Elvers in Geldnot: Pleite-Geständnis im TV
In der Auftaktfolge der Reality-TV-Show „Villa der Versuchung“ sorgte Jenny Elvers diese Woche für einen unerwarteten Moment. Die 54-Jährige sprach vor laufenden Kameras offen über ihre finanzielle Lage - die aktuell alles andere als rosig ist.
Jenny Elvers plagen Geldsorgen
„Ich bin nicht pleite, ich bin die elegante Form: Ich bin broke“, erzählte Elvers in der von Verona Pooth moderierten Sat.1-Show, in der Promis in eine Villa in Thailand einziehen, welche nur mit dem Allernötigsten ausgestattet ist. Für alle weiteren Annehmlichkeiten müssen die Teilnehmer selbst bezahlen. Die Ausgaben werden von der gemeinsamen Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen.
Elvers hat es sich zum Ziel gesetzt, die Siegerprämie zu kassieren, um ihre Geldsorgen in den Griff zu bekommen. „Ich sollte den Bumms hier gewinnen“, so Elvers, die auch Probleme mit dem Finanzamt andeutete, als sie sagte: „Da ist drei Nächte Berghain gar nichts dagegen.“
Deshalb wolle sie sich jetzt mit aller Kraft die Siegprämie sichern. Zu sehen ist „Villa der Versuchung“ aktuell immer montags mit einer neuen Folge um 20.15 Uhr auf Sat.1 und im Livestream auf Joyn.
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