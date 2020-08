Kelly Osborune verrät, wie sie fast 40 Kilo abgenommen hat

Obwohl sie stolz ist auf ihren Gewichtsverlust, prangert Kelly Osbourne dennoch den Figurdruck in Hollywood und an. "Als ich fett war, war ich unsichtbar", ärgert sie sich. Niemand habe mit ihr arbeiten wollen. Nun könne sie selbst entscheiden, mit wem sie arbeiten will. Und das seien vor allem jene Leute, die sie auch mit Extra-Kiolos unterstützt haben.

Immer wieder mit Jo-Jo-Effekt zu kämpfen

In der Vergangenheit hatte Kelly Osbourne wiederkehrend mit Übergewicht zu kämpfen, über das sie offen sprach. 2009 hatte sich Osbourne wegen ihrer Drogen- und Alkholprobleme in eine Entziehungskur begeben und danach erheblich an Gewicht zugelegt.

"Ich habe die Drogen mit Essen ersetzt und wurde dicker und dicker", erzählte sie später. "Ich bin eine emotionale Esserin. Wenn es mir nich gut geht, fliegt die Diät beim Fenster raus."