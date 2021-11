Keira Knightley: Ihre Familie und sie haben Corona

In einem Interview mit The Telegraph gab Schauspielerin Keira Knightley bekannt, dass ihre gesamte Familie an COVID-19 erkrankt ist. Die "Fluch der Karibik"-Darstellerin, ihr Ehemann sowie ihre beiden Töchter befinden sich aktuell in Quarantäne, während sie sich von der Krankheit erholt.

Keira Knightley: "Ich fühle mich ziemlich miserabel"

Die 36-Jährige beklagte im Interview, ihr würde es schlechter gehen als dem Rest ihrer Familie. Ihr Mann, der "Klaxons"-Musiker James Righton, dürfte mit der Krankheit nicht so große Probleme haben, wie sie selbst, fuhr Knightley fort. "Er ist überzeugt, dass es daran liegt, dass er einer dieser Kaltwasserschwimmer ist und ich nicht."