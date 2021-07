Hollywoodstar Ben Stiller unter Beschuss

Der US-amerikanische Ben Stiller sieht sich aktuell Kritik ausgesetzt, nachdem er auf Twitter ein Filmprojekt verteidigt hat, das von den Kindern von Regie-Legende Stephen Spielberg und Bestsellerautor Stephen King Realisiert wurde. Dem Mimen, der selbst Sohn des bereits verstorbenen Komiker-Paars Jerry Stiller und Anne Meara ist, wird nun vorgeworfen, dass er seinen Erfolg seinen Eltern zu verdanken habe.

Von Vetternwirtschaft profitiert? Stiller kassiert Shitstorm

Nachdem das Branchenblatt Deadline den neuen Film "The Rightway" angekündigt hatte, bei dem Spielberg-Tochter Destry Spielberg und King-Sohn Owen Kind die Regie übernahmen, war eine Debatte über Vetternwirtschaft in Hollywood entfacht. Zudem wurde bekannt gegeben, dass Sean Penns Sohn Hopper Penn in einer der Hauptrollen zu sehen sein wird. Im Internet hagelte es zynische Kommentare. Selbst US-Filmmanager Franklin Leonard kommentierte das Filmprojekt ironisch auf Twitter: "Hollywood ist eine Leistungsgesellschaft, oder?"