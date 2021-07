Sharon Stone wurde wegen Impf-Forderung am Set mit Kündigung gedroht

Die Corona-Pandemie hat viele Kunstschaffende vor eine Herausforderung gestellt. So auch US-Schauspielerin Sharon Stone. Die 63-Jährige behauptet, dass ihr mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes gedroht worden sein soll, weil sie ein gegen das Coronavirus geimpftes Set eingefordert hat. Außerdem erzählte sie, dass sie während der Pandemie ihre Krankenversicherung wegen einer unbezahlten 13-Dollar-Rechnung verloren habe.

Stone wurde gedroht, weil sie geimpftes verlangte

"Werde ich zur Arbeit gehen, bevor alle in meiner Show geimpft sind? Nein. Nein, werde ich nicht. Wird mir gedroht, dass ich meinen Job verliere? Jawohl", erzählte Stone jetzt in einem Video. Sie wolle sich aber dafür einsetzen, dass sich die Menschen in ihrem Arbeitsumfeld impfen lassen. Sie wolle sich sicher fühlen, wenn sie zur Arbeit geht.

Über die Pandemie sagte sie: "Für [Schauspieler] lief es nicht gut. Ich glaube nicht, dass ich euch das sagen muss."