Keine Manieren: User teilen ihre schlimmsten Star-Begegnungen

Julia Roberts

Einem anderen User ist eine andere Begegnung sauer aufgestoßen - nämlich jene mit: "Julia Roberts! Ich habe mit ihr an einem Fotoshooting gearbeitet und alles was ich sagen kann, ist 'wow'. Von dem Moment an, in dem sie auftauchte bis zu jenem, in dem sie ging, schrie sie alle an. Absolut unhöflich zu den nettesten Leute, die ihr nichts getan haben, und ihr Verhalten nicht verdienten. Anscheinend verhält sie sich immer so, wenn sie keine Kameras um sich hat."