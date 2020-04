(K)eine Frage des Alters: Diese Promi-Damen lieben einen Jüngeren

Bei der Männerwahl eiferte Kim Cattrall (63) wohl ihrem "Sex and the City"-Ich Samantha nach, die in der Serie mit einem jüngeren Mann liiert ist. 2004 kam Cattrall mit dem 24 Jahre jüngeren Alan Wyse zusammen und schwärmte gegenüber dem " Daily Telegraph": "Ich habe gemerkt, dass es eine interessante Erfahrung ist, mit einem Mann einer anderen Generation zusammen zu sein, denn er hat eine ganz andere Art, die Welt zu betrachten". Nach fünf Jahren waren die Sichtweisen dann wohl doch zu verschieden und das Paar trennte sich.