Keanu Reeves und seine Freundin zeigen sich total verliebt

Liebesgerüchte um Reeves und Grant waren erstmals laut geworden, als die beiden zusammen im Juni 2019 eine Modenschau von Saint Laurent besuchten. Später in diesem Jahr gaben sie ihr Debüt auf dem roten Teppich als Paar bei der LACMA Art + Film Gala in Los Angeles. Die beiden kennen sich in der Tat aber schon länger. Reeves gibt mit Grant seit 2011 gemeinsam Bücher heraus, darunter auch sein Projekt "Ode an die Freude". 2016 brachte der Hollywoodstar die bildende Künstlerin auch schon Mal mit auf einen roten Teppich, zu zweit besuchten sie damals die Art Basel in der Schweiz.

"Dies ist die lustigste und positivste Beziehung, in der Keanu je war", erzählte kürzlich ein Insider gegenüber People. Grant sei "ein seltenes Juwel". "Sie ist liebenswert, süß, fürsorglich und witzig. Sie hat ihr eigenes Leben und ihre eigene Karriere, aber sie unterstützt Keanu auch sehr", so der Insider weiter.