Kaum wiederzuerkennen: Von Charlène veröffentlichtes Foto der Zwillinge überrascht

"Growing so fast" - "wachsen so schnell". Mit diesen Worten kommentierte Fürstin Charlène von Monaco ein aktuelles Foto von ihren und Alberts II Kindern Gabriella und Jacques. Auf dem Bild ist zu erkennen: Die beiden Siebenjährigen sind in der Tat schon richtig groß geworden. Alleine in den vergangenen Monaten haben sich die Zwillinge deutlich verändert und scheinen ziemlich gewachsen zu sein.

Gabriella ganz der Papa und Jacques Charlènes Ebenbild

Die Aufnahme zeigt die beiden Kinder des monegassischen Fürstenpaares in ihren Schuluniformen. Vor allem die verschmitzt grinsende Gabriella ist mit ihren gescheitelten Stirnfransen auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Charlènes Followern fällt zudem auf, dass die Zwillinge jeweils Papa oder Mama ausgesprochen ähnlich sehen.

"Die Prinzessin sieht aus wie ihr Vater und der Prinz wie seine Mama, jeder von euch hat seinen eigenen Zwilling", schreibt ein User unter das Foto. "Exakt", pflichtet ihm ein anderer bei. Dieser Meinung sind zahlreiche Fans. Auch wenn es User gibt, die finden, Gabriella würde ihrer Großmutter Grace Kelly ähneln.