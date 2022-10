Fürstin Charlène informiert Öffentlichkeit über Herzensthema: "Mit all meiner Liebe"

Fürstin Charlène von Monaco war einmal mehr im Zeichen des Tierschutzes unterwegs. Zu einem Foto, auf dem sie gemeisam mit einem Hund zu sehen ist, schreibt sie auf Instagram, dass sie ein lokales Tierheim besucht habe und bittet ihre Followerinnen und Follower, es ihr gleich zu tun. "Bitte unterstützen Sie ein Tierheim in Ihrer Nähe. Vielen Dank. Merci. Mit all meiner Liebe", so Charlène. Den Post versah sie mit einem roten Herzen.