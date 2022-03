Kaum wiederzuerkennen: Ist das wirklich Jamie Lee Curtis?

Für ihre neue Rolle im Film "Everything Everywhere All at Once" wählte die Schauspielerin bewusst ihren Look: "In der Welt gibt es eine Industrie – eine Milliarden-Dollar-, Billionen-Dollar-Industrie – um Dinge zu verstecken. Concealer. Body-Shaper. Filler. Eingriffe. Kleidung. Haarschmuck. Haarprodukte. Alles, um die Realität dessen zu verbergen, wer wir sind. Und meine Anweisung an alle war: Ich will, dass nichts verheimlicht wird."

Jamie Lee Curtis gestand: "Ich ziehe meinen Bauch ein, seit ich 11 bin, wenn man anfängt, sich über Jungs und Körper bewusst zu werden, und die Jeans supereng sind. Ich entschied mich sehr ausdrücklich dafür, jeden Muskel, den ich hatte, aufzugeben und freizugeben, den ich früher zusammenpresste, um die Realität zu verbergen. Das war mein Ziel. Ich habe mich nie kreativer und körperlich freier gefühlt."