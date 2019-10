Katy Perry und Orlando Bloom sollen Winter-Hochzeit planen

Nachdem "Carnival Row"-Star Orlando Bloom (42) US-Sängerin Katy Perry (36) im Februar einen Heiratsantrag machte, soll die Hochzeit noch vor Jahresende stattfinden.

Eine Quelle verriet gegenüber Us Weekly, dass das Paar die Zeremonie für Dezember angesetzt habe. Wo und an welchem Tag genau sei allerdings noch nicht klar. Möglich wären sowohl eine Feier in Santa Barbara, Perrys Heimatstadt, oder eben in England, wo Bloom herkommt. Vielleicht entscheidet sich das Power-Couple aber auch für einen Ski-Ort à la Winterwunderland?

Perry und Bloom sind seit 2016 ein Paar, sie verliebten sich damals bei den Golden Globes. Im Februar 2017 trennten sie sich allerdings für über ein Jahr, erst im April 2018 fanden sie zurück zueinander. Doch die Trennung scheint zum Besten gewesen zu sein: Seitdem konzentrieren sich beide darauf "ein starkes Fundament" für ihr gemeinsames Leben zu schaffen und hatten es deswegen mit den Hochzeitsvorbereitungen bis jetzt nicht sonderlich eilig.