Katy Perry und Orlando Bloom: Heimliche Hochzeit?

2021 waren Gerüchte laut geworden, dass Katy Perry und Orlando Bloom heimlich geheiratet haben sollen. Als die Sängerin damals Bloom auf Instagram zum Vatertag gratulierte, stach aufmerksamen Zusehern ein Detail ins Auge: Ein Ring am der Hand des Schauspielers, der prompt Hochzeits-Gerüchte auslöste.

Schon verheiratet? Katy Perry spricht Klartext

Das Paar ist seit 2019 verlobt und hat ein gemeinsames Kind. Aber haben sich Katy Perry und Orlando Bloom wirklich still und heimlich getraut? Die Moderatorin australischen Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" wollte es wissen, und hakte im Interview mit Perry nach. "Haben du und Orlando heimlich geheiratet oder zieht ihr das nur in die Länge? Oder seid ihr euch nicht sicher? Was ist da los?", wollte Interviewerin Kyle Sandilands von der Musikerin wissen.