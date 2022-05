Katy Perry: Peinlicher Unfall vor laufender Kamera

In voller Montur, inklusive Fisch-Flosse, die der SĂ€ngerin keine Bewegungsfreiheit fĂŒr ihre Beine bot, musste der "Teenage Dream"-Star zu Beginn der Sendung ins Studio und an den Jury-Pult getragen werden. Kurze Zeit spĂ€ter passierte Katy Perry dann in der Sendung ein Unfall vor laufender Kamera: Die Musikerin fiel in ihrem Arielle-KostĂŒm mit ihrem Sessel nach hinten.

Sowohl Moderator Ryan Seacrest, als auch ihre Jury-Kollegen Lionel Richie und Luke Bryan eilten der 37-JĂ€hrigen schnell zur Hilfe. Als sichergestellt wurde, dass es Perry gut geht, startete lautes GelĂ€chter im Publikum. Nachdem die SĂ€ngerin wieder auf ihren Sessel gesetzt wurde, feuerten die Studio-GĂ€ste die beliebte SĂ€ngerin motivierend an und die Sendung wurde fortgesetzt. Verletzungen trug Perry von ihrem Sturz zum GlĂŒck keine davon.