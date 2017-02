Foto: Farrar, Straus and Giroux/Reprint edition Mein Bassist Tim Harries machte mich mit dem Werk von T. S. Eliot vertraut, dessen Langgedicht „The Love Song of J. Alfred Prufrock“ zu den für mich wertvollsten Dingen im Leben zählt. Die Biografie zieht in den Bann, weil sie von der Geburt des Autors in St. Louis, Amerika, über die 30er-Jahre in London bis zu seinem bahnbrechenden „The Waste Land“ (nur auf Englisch erhältlich) reicht.

