Foto: dtv Verlag Ein Buch, das zum Nachdenken anregt und mich sehr bewegt hat. Was will ich wirklich im Leben und welchen Weg muss ich dafür einschlagen – das sind die Fragen, die man sich unwillkürlich stellt, wenn man sich auf diese wundervolle Geschichte einlässt. Ein Buch, das mir die Augen geöffnet und mich inspiriert hat. In jeder Hinsicht.

* Der Skistar hat seine Erlebnisse und Erkenntnisse in Buchform gefasst:

„Zwischenzeit“; Die nächsten Skirennen: Weltcup-Super G in

Cortina d’Ampezzo am 29. Jänner, Ski-WM in St. Moritz (Titelverteidigerin im Super G) am 7. Februar und Riesenslalom am 13. Februar,

www.anna-veith.com

www.facebook.com/Anna.Veith

www.facebook.com/menschundmarke

Instagram @anna.veith