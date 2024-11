Katie Holmes: Peinliches Missgeschick auf Broadway-Bühne

Katie Holmes spielt derzeit im Theaterstück "Our Town" am Broadway zu sehen.

Seit ihrer Trennung von Hollywood-Superstar Tom Cruise im Jahr 2012 lebt Katie Holmes verhältnismäßig zurückgezogen in New York.

An das Rampenlicht ist die Schauspielerin, der in den 1990er-Jahren in der Teenie-Serie "Dawson's Creek" der internationale Durchbruch gelang, aber freilich trotzdem gewöhnt - steht sie doch schon seit Jahren regelmäßig vor der Kamera.

Katie Holmes über Text-Aussetzer auf Theaterbühne Lampenfieber hat sie aber immer noch gelegentlich, wie Holmes nun in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" zugab. Die 45-Jährige erzählte in der US-Show, dass sie kürzlich auf der Bühne von "Our Town" am Broadway einen Text-Aussetzer erlitten hatte, der dazu führte, dass sie rot wurde und von der Bühne stürmte.

"Ich war mitten in einer Szene und habe einfach … ich habe die ganze Zeile bis auf das letzte Wort gesagt und konnte es nicht, ich konnte mich nicht daran erinnern", gab der "Batman Begins"-Star zu. "Ich habe mir etwas ausgedacht, aber es ergab keinen Sinn und dann wurde ich so rot. Und ich wurde nervös, also sagte ich danach einfach schnell meinen Text und verließ die Bühne." Holmes spielt derzeit neben Jim Parsons, Ephraim Sykes, Zoey Deutch und Richard Thomas die Rolle der Mrs. Webb in dem Thornton Wilder-Klassiker auf der Theaterbühne. Achtmal die Woche tritt die Truppe auf.

Die Mutter einer Tochter enthüllte gegenüber Moderator Jimmy Fallon außerdem, dass sie ein wenig abergläubisch sei, weswegen sie ihren Text gerne dreimal durchgeht, bevor sie die Bühne betritt. Das eine Mal, als sie es nicht tat, kam es zu einer Katastrophe. Parsons sei jedoch für sie dagewesen, um sie zu trösten. Generell fühle sie sich im Kreis ihrer Broadway-Co-Stars wohl. "Jim hat mich danach umarmt", erzählte Holmes. "Er meinte: 'Ich habe noch nie jemanden gesehen, der seinen Text so schnell aufsagt und sich dann zurückzieht!'"