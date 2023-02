Kate: Strenge Bedingung für Prinz Georges Rolle bei Charles' Krönung

Adels-Expertin Dr. Tessa Dunlop hatte zuvor in einer Folge der "Palace Confidential"-Serie der Daily Mail behauptet, der Zweite in der britischen Folge würde bei der Krönung seines Großvaters neben Charles selbst und Prinz William ebenfalls im Fokus stehen. "[Sie] wollen sich auf diese Nachfolgelinie konzentrieren", hatte sie gesagt. "Also werden wir viele Kameraaufnahmen von Charles, William und George sehen."

Bedingung für Georges Rolle bei Krönung

The Mirror indes berichtet, dass es Charles ein besonderes Anliegen sein soll, den Neunjährige bei seiner Krönung als Schlüsselfigur dabeizuhaben. Laut der Sunday Times werden sich der Prinz und die Prinzessin von Wales bald mit Charles und Camilla treffen, um mögliche Aufgaben ihres ältesten Sohnes bei der Zeremonie zu besprechen. William und Kate sollen Georges Teilnahme an der Krönung aber an eine Bedingung knüpfen. Denn obwohl alle angeblich sehr daran interessiert sind, dass Prinz George mitspielt, wollen William und Kate Berichten zufolge, dass seine Rolle bei der Zeremonie den Volksschüler nicht "einer überwältigenden Prüfung unterwirft".