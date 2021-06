Kate könnte William zum Geburtstag mit besonderem Geschenk überraschen

Am 21. Juni wird der britische Prinz William 39 Jahre alt. Seinen Ehrentag wird er vermutlich im kleinen Kreis mit seine Frau Herzogin Kate und den drei Kindern George, Charlotte und Louis im Kensington Palast begehen.

Die Royals-Expertin und Autorin Katie Nicholl vermutet, dass Kate ihrem William einen unvergesslichen Tag bescheren will. "Kate macht Geburtstage und Feiern für William und die Kinder immer zu etwas Besonderem. In dieser Hinsicht ist sie ihrer Mutter Carole sehr ähnlich. Sie ist sich bewusst, dass dieses Jahr für William hart war", sagte sie dem OK!-Magazin. "Kate hält William sehr geerdet und zeigt gerne, wie wichtig er ihr und den Kindern ist", erklärte sie. Vor allem nach allem, was sie dieses Jahr durchgemacht haben." Da darf vermutlich auch ein besonderes Geschenk nicht fehlen. Welches das ist, weiß vermutlich aber nur Kate selbst.

Mental gesündere und fürsorglichere Gesellschaft

Nicht nur für die Geburtstagsplanung hat die Herzogin sich in letzter Zeit genommen - auch in ein neues Institut dürfte sie zuletzt viel Arbeit gesteckt haben. Mit der Einrichtung soll die frühkindliche Erziehung stärker gefördert werden. Die ersten fünf Jahre seien ungemein wichtig für das ganze Leben, teilte der Kensington-Palast am Freitag mit. Forschung habe gezeigt, dass die Zeitspanne das Erwachsenenalter präge. Soziale Herausforderungen wie Sucht, Gewalt, Familienzerfall, Obdachlosigkeit und psychische Gesundheit hätten ihren Ursprung in der frühen Kindheit.