10 Cent Gehalt: Bisher wusste niemand, dass das Kate Hudsons erste Filmrolle war

Was bisher wohl kaum jemand wusste: Bevor Kate Hudson mit dem Film "Almost Famous" (2000), für den sie mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert wurde, der Durchbruch gelang, hatte sie eine ganz kleine Rolle in der Fortsetzung des Weihnachts-Klassikers "Kevin – Allein zu Haus".

Die Tochter von Goldie Hawn und Bill Hudson erinnerte diese Woche ihre Fans daran, dass sie einst in "Kevin – Allein in New York" (Originaltitel "Home Alone 2: Lost in New York") zu sehen war - und dafür immer noch bezahlt wird.

Kate Hundson über ihre Rolle in "Kevin - Allein in New York" Während ihres Auftritts in ihrem Podcast "Sibling Revelry", den sie zusammen ihrem Bruder Oliver Hudson betreibt, teilte die heute 44-jährige Schauspielerin mit, dass sie für den Film immer noch kleine Auszahlungen im Wert von Bruchteilen eines US-Dollars erhalte. Sie erinnerte sich an die Anfänge ihrer Karriere mit ihrem ehemaligen Kinderschauspielerkollegen Joey Lawrence. Hudson wurde dazu inspiriert, ihre eigene Geschichte zu erzählen, nachdem Lawrence darüber sprach, wie er als Fünfjähriger auf die Probe gestellt wurde, als er eine lange Rede für ein Werbevorsprechen auswendig lernen musste. Er hat es perfekt hinbekommen und einen "Cracker-Jack"-Werbespot vertont.

Hudson wollte von dem ehemaligen Kinderstar daraufhin wissen, ob er noch Tantiemen aus seinen frühen Werbespots erhält. Dann erzählte sie, dass sie immer noch Geld mit einer ihrer ersten Rollen verdient. Obwohl es wahrscheinlich mehrere Jahre dauern würde, bis sie sich von den Schecks einen einzigen Schokoriegel leisten könnte, fügte die Schauspielerin scherzend hinzu. "Ich bekomme immer noch Tantiemen von 'Home Alone 2', weil ich im Chor gesungen habe", erzählte sie. Sie bekomme "ab und zu 10 Cent", fügte sie hinzu und bezog sich dabei auf eine Musikszene im Film, in der es schwierig ist, sie in der Masse der anderen Kinder und Jugendlichen zu erkennen. Lawrence meinte dann, dass er für seine frühen Arbeiten sogar noch weniger bekomme, was ihn zu der Frage veranlasste, ob das Studio Geld verschwendet, indem es ihm den Scheck schickt. "Manchmal bekomme ich etwa zwei Cent und frage mich: 'Moment mal. Kostet der Umschlag und das Papier nicht mehr?'", scherzte er. "Wenigstens sind sie fair und ehrlich", lautete Hudsons Meinung.