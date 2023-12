Fans fassungslos: So kling Erwachsenen-Stimme von Macaulay Culkin

Große Ehre für "Kevin – Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin: Der 43-Jährige wurde am Freitag für sein Schauspieltalent mit einem Stern am berühmten Walk of Fame in Hollywood geehrt. Viele Fans zeigten sich daraufhin darüber verblüfft, wie seine Stimme klingt, nachdem sie ihn zum ersten Mal seit seiner Kindheit sprechen gehört haben.

Fans überrascht über Macaulay Culkins Stimme

Culkin hielt vor seiner Familie, berühmten Freunden und der Presse eine Dankesrede. Als Gastrednerinnen waren Catherine O'Hara (69, "Schitt's Creek") und Natasha Lyonne (44, "Irresistible – Unwiderstehlich") eingeladen. Zu den Anwesenden bei der Zeremonie zählten auch Culkins Ehefrau Brenda Song und ihre beiden Söhne Dakota (2) und Carson, der kurz vor Weihnachten 2022 geboren wurde. Auch Paris Jackson (25), die Tochter von Popstar Michael Jackson (1958-2009), war dabei. Culkin ist ihr Patenonkel.

➤ Lesen Sie hier mehr: Macaulay Culkins Vater: "Er ist nicht mehr mein Sohn"