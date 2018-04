Kate Hudson bekommt Mädchen: Schwanger von neuem Freund

Lange verheimlicht: "Aber jetzt werde ich dick"

Die Schauspielerin, die bereits Sohn Ryder, 14, mit Chris Robinson und Sohn Bingham, 6, mit Matt Bellamy hat, schrieb unter das Video:

"ÜBERRASCHUNG!!! Falls ihr euch gefragt habt, warum ich so wenig in den sozialen Medien präsent war, das war, weil es mir nie schlechter ging! Es war das schlimmste erste Trimester aller meiner Kinder. Von Boomerangs wird mir schlecht, der Superzoom sorgt dafür, dass ich mit dem Kopf über der Toilette hänge, Instagram-Posts von Essen lassen es mir schlecht werden und zu viel über Insta-Stories nachzudenken hat mich noch mehr ausgelaugt, als ich eh schon war. Falls ihr mich unterwegs lachend gesehen habt und ich so getan habe, als wäre alles toll... Ich habe gelogen! ABER! Ich bin auf der anderen Seite wieder heraus gekommen und entdecke gerade die Freuden von Insta/Snap neu. Wir haben versucht, diese Schwangerschaft so lange wie möglich vom Radar fern zu halten, aber ich werde jetzt dick! Und es wird zu herausfordernd, es zu verstecken, und ehrlich gesagt ist es anstrengender, es zu verheimlichen, als es einfach frei heraus zu sagen! Meine Kinder, Danny, ich selbst und die ganze Familie sind total aufgeregt! Ein kleines Mädchen ist auf dem Weg."

Eine Quelle danach gegenüber People: "Sie sind sehr glücklich. Sie haben schon länger versucht, schwanger zu werden."