Kate Hudson: "Konnte McConaughey aus einer Meile Entfernung riechen"

Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson ("Almost Famous") kam ihrem Kollegen Matthew McConaughey bei der Arbeit am Streifen "Ein Schatz zum Verlieben" (2008, Originaltitel "Fool's Gold") recht nah.

Die beiden lernten sich offenbar so gut kennen, dass sie ihn eigenen Angaben zufolge "aus einer Meile Entfernung riechen konnte".

McConaughey und Hudson verzichten auf Deo In der Show von US-Talkmaster Andy Cohen sollte Hudson beantworten, ob "die alte Legende" wahr sei, "dass du Matthew McConaughey gezwungen hast, während der Dreharbeiten zu 'Ein Schatz zum Verlieben' ein Deodorant zu tragen?". "Nein. Er trägt kein Deodorant - und ich übrigens auch nicht", verriet Hudson. Das Gerücht soll übrigens von McConaughey selbst stammen: In einem Interview mit dem Magazin Playboy sagte er, Hudson, mit der er auch in "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen" zu sehen war, ihn "immer" gebeten habe, einen Deo-Kristall aufzutragen, den sie dabeihatte.

"Wir sind au naturels", sagte Hudson lachend im Gespräch mit Andy Cohen. McConaughey mach übrigens kein Geheimnis aus seiner Deo-Abneigung. Dem People-Magazin verriet er im Jahr 2005, dass er seit 20 Jahren kein geruchshemmendes Produkt mehr angerührt habe, "weil ein Mann wie ein Mann" riechen sollte. Die Frauen in seinem Leben, einschließlich seiner Mutter, hätten sich bislang nicht über seinen "natürlichen Geruch" beschwert. Der gebürtige Texaner hat in mehr als 40 Filmen mitgespielt, darunter Dramen und Krimis wie "Die Jury" (1996), "Amistad" (1997) und "Der Mandant" (2011), aber auch Komödien wie "Zum Ausziehen verführt" (2006) oder "Der Womanizer: Die Nacht der Ex Freundinnen" (2009). Zu Oscar-Ehren kam er mit der Hauptrolle in dem Biopic "Dallas Buyers Club", das auf der Lebensgeschichte des 1992 an den Folgen einer HIV-Infektion verstorbenen Rodeo-Reiters Ron Woodroof beruht.

Hudson hatte kürzlich in einem Interview über ihren Karriere-Neustart als Sängerin gesprochen. "Wenn ich das in meinen späten Zwanzigern gemacht hätte, wäre es schwierig für mich gewesen, mich nicht von dem, was die Leute sagen, beeinflussen zu lassen", sagte die 45-Jährige dem Branchenblatt Variety. Doch in diesem Alter und an diesem Punkt in ihrem Leben habe sie "nicht mehr die gleiche Angst vor Ablehnung". "Ich weiß, dass man nicht jeden für sich gewinnen kann. Aber ich kann mich nicht von dieser Angst leiten lassen." Kate Hudsons Debütalbum "Glorious" - Stilrichtung Pop/Rock - erschien am 17. Mai. "Musik war meine erste Liebe", sagte sie der Promi-Zeitschrift People anlässlich der Veröffentlichung.