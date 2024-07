Autsch: McConaughey übersteht Bienenstich im Gesicht mit einem Lächeln

"Bee swell" also "Bienen-Schwellung", kommentierte der 54-Jährige kurz und knapp ein Foto von sich auf Instagram, auf dem deutlich zu erkennen ist, dass seine rechte Gesichtshälfte nach einem Stich ziemlich dick geworden ist. Obwohl die Angelegenheit recht schmerzhaft aussieht, lächelt der Hollywoodstar. Mehr Details verriet er nicht.

Der gebürtige Texaner hat in mehr als 40 Filmen mitgespielt, darunter "Zum Ausziehen verführt" (2006) oder "Der Womanizer: Die Nacht der Ex Freundinnen" (2009) aber auch in Dramen und Krimis wie "Die Jury" (1996), "Amistad" (1997) und "Der Mandant" (2011).