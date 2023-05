Kate Beckinsale: Keanu Reeves rettete sie vor schlüpfriger Mode-Panne

"Ich hielt es nicht für angemessen, in meinem Fahrgestell herumzuwühlen, während wir alle hinten im Auto saßen, also geriet ich in Panik", so die Schauspielerin weiter. "Ich ging auf den größten roten Teppich meines Lebens und flüsterte Keanu und Robert Sean Leonard, was passiert war", fuhr sie fort. Ihre beiden Kollegen halfen ihr dann, den Body zuzuhalten.

"Auf diesem Bild halte ich den vorderen Zwickel nach unten und die beiden halten den hinteren Zwickel fest", gesteht sie dann. Noch heute ist sie Reeves und Leonard dankbar. "Absolute Legenden, die vielleicht noch nicht einmal die Physik des Geschehens vollständig verstanden oder das Wort 'Zwickel' jemals gehört haben", scherzte sie weiter, "aber beide sprangen ein, ohne mir Fragen zu stellen".