Karriere nur dank Mutter? Leni Klum wehrt sich gegen Vorwürfe

Leni Klum studiert neben Arbeit als Model

Neben ihrer Arbeit als Model studiert Leni Klum Innenarchitektur an der renommierten Parsons School of Design in New York. Was sie dazu bewog? "Das Haus meiner Mutter hat mein Interesse geweckt. Ich rede immer davon, es neu zu dekorieren. Ich bin mehr ein Minimalist – ein paar Stücke hier und dort, die herausstechen –, aber wir haben komplett unterschiedliche Geschmäcker. Sie ist ein Maximalist, auch mit Mode", erzählte Leni, die zu ihrer Mutter aufzublicken scheint.

Leni Klum hatte im Dezember 2020 ihr Modeldebüt gegeben. Damals posierte sie zusammen mit Mama Heidi Klum für das Cover der deutschen Vogue, was eine Sensation war, nachdem Heidi die Privatsphäre ihrer ältesten Tochter und die ihrer anderen Kinder streng gehütet hatte. Auch bei Lenis erstem Unterwäsche-Shooting war Heidi Klum aktiv mit dabei: