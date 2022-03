Karriere-Aus? Sandra Bullock zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Sandra Bullock gehört zu den ganz großen Namen in Hollywood. Seit Jahren ist sie dick im Geschäft und begeisterte Kino-Besucher mit Blockbustern wie "Speed" oder "Oceans 8". Nun verkündete die Schauspielerin ihr neuster Film "The Lost City", in dem sie an der Seite von Channing Tatum und Daniel Radcliffe zu sehen ist, wird vorerst ihr letzter Film sein. Sie möchte sich zukünftig aus der Filmbranche zurückziehen.

Familie: Sandra Bullock zieht sich aus der Film-Branche zurück

Die 57-Jährige enthüllte in einem Interview mit Entertainment Tonight, dass man sie in Zukunft nicht mehr auf der Leinwand sehen würde. Sandra Bullock möchte sich nämlich mehr auf ihre Familie fokussieren.