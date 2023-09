Karriere-Aus: Mark Wahlberg verrät, was er statt der Schauspielerei machen will

In einem Interview für die Oktoberausgabe von Cigar Aficionado sinnierte der Hollywoodstar und Unternehmer über seine Karriere und seine Ambitionen für die kommenden Jahre.

"Nun, ich arbeite jetzt sicherlich härter als je zuvor", sagte Wahlberg über seine Arbeit als Produzent und Unternehmer. "Manche Unternehmen baut man auf, gibt sie weiter oder man verlässt sie", fügte er hinzu und deutete an, dass er immer noch abwarte, ob seine eigenen Kinder daran interessiert seien, einzusteigen.

Er deutete zudem an, dass er selbst überlege, den Schauspieljob in naher Zukunft an den Nagel zu hängen. "Ich glaube nicht, dass ich in dem Tempo, in dem ich jetzt arbeite, noch lange so agieren werde", sagte er. "Das ist sicher. Denn das ist das Schwierigste."