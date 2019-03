Karl-Lagerfeld-Erbe: Seine Nichte erwartet nichts

Am 19. Februar verstarb Modeschöpfer Karl Lagerfeld. Er hinterlässt ein Vermögen von geschätzten 400 Millionen Euro. Wer einen Teil davon erbt, ist bislang nicht bekannt. Lagerfelds leibliche Familie gehört aber offenbar nicht zu den Erben.

Lagerfeld-Verwandtschaft in den USA erwartet nichts vom Erbe

Lagerfelds Schwester Christiane Johnson war 1957 in die USA ausgewandert. 2015 starb sie im Alter von 84 Jahren. Davor herrschte 40 Jahre lang Funkstille zwischen den Geschwistern. Als Christiane starb, war es ihr ausdrücklicher Wunsch, dass Lagerfeld nicht in der Traueranzeige erwähnt wird, verrät Pastorin Beth Anderson aus Johnsons ehemaliger Kirchengemeinde in Connecticut der Zeitschrift Gala.

"Sie hat nie über ihren Bruder gesprochen", sagt auch Floy Berentsen, eine Freundin von Lagerfelds Schwester.

Drei von Johnsons Kinder leben noch, doch auch zu ihnen hatte Lagerfeld keinen Kontakt. Der Modeschöpfer selbst hatte sich zu Lebzeiten beschwert: "Ihre Kinder haben mir nie eine Weihnachtskarte geschickt."