Star-Dermatologe verrät, wie sich Lopez, Beckham & Co. auf Red Carpet vorbereiten

Die große Preisverleihungssaison in Hollywood neigt sich mit den Oscars am 13. Mai dem Ende. Ein Dermatologe, der mit den Schönen und Reichen zusammenarbeitet, verrät aber, dass die Vorbereitungen auf Red-Carpet-Aurtritte damit aber kein Ende nehmen.

So bereiten sich Stars auf den Red Carpet vor

Der staatlich geprüfte Dermatologe Dr. Harold Lancer, zu dessen Kunden Prominente wie Kim Kardashian, Jennifer Lopez und Victoria Beckham zählen, hat schon so manch Star dabei unterstützt, das ganze Jahr über strahlend auszusehen. Der Dermatologe arbeitet seit den 1980ern mit Prominenten zusammen und seine Hautpflegelinie wird bereits seit Jahrzehnten von Hollywoodstars benutzt. Eine seiner ersten Kundinnen war Leinwand-Legende Katharine Hepburn.

"[Promis] befinden sich immer in [einer] Vorbereitungsphase", sagt Lancer gegenüber Page Six Style. "Es ist nicht so, dass sie plötzlich aufwachen und entscheiden, dass sie Hautpflege von Kopf bis Fuß brauchen. Sie müssen jederzeit bereit sein, und das bedeutet, sich immer vorzubereiten."