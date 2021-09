Kanye West: Sie soll die Frau sein, mit der er Kim betrogen hat

Im Februar dieses Jahres hat Kim Kardashian die Scheidung von ihrem Ehemann Kanye West eingereicht. In ihrer Reality-Show Keeping Up With The Kardashians verriet die 40-Jährige vor einigen Monaten, dass sie sich in ihrer Ehe sehr einsam gefühlt habe. Nun werden zudem böse Gerüchte um eine vermeintliche Affäre Wests laut. Vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber der Sun behauptet, der Rapper habe Kardashian im Jahr 2016 nach der Geburt ihres Sohnes Saint mit einer bekannten Sängerin betrogen.

Kanye West: Affäre mit Christina Milian?

Einen Namen nannte der Insider nicht. Nun wird spekuliert, dass es sich bei Wests angeblicher Flamme um Sängerin Christina Milian gehandelt haben könnte. West soll 2016 damit "geprahlt haben, sich mit Christina Milian getroffen zu haben", so eine Quelle der britischen Sun. Der Grund: Der 44-jährige Rapper habe gegenüber den Mitgliedern seines Teams während seiner "Saint Pablo Tour 2016" das Geständnis abgelegt - auch wenn er nicht verraten haben soll, wann genau die vermeintliche Romanze stattgefunden habe.