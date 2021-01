Kanye nicht begeistert: Kim Kardashian breitet Ehe-Aus in Reality-Show aus

West soll damit alles andere als einverstanden sein, behauptet indes ein vermeintlicher Insider gegenüber Us Weekly. "Er ist nicht begeistert", so eine Quelle über den Musiker, der schon seit einigen Wochen alleine auf seiner Ranch in Wyoming verweilen soll, während seine Ehefrau mit den Kindern in ihrer gemeinsamen Villa in Los Angeles, Kalifornien, geblieben ist.

In Bezug auf die Reality-Show der Kardashians scheint West jedoch wenig Mitspracherecht zu haben. Kim wolle mit allen Mitteln ihre Karriere weiter pushen, heißt es aus dem Umfeld des Paares. "Sie wird sich weiterhin auf ihr Geschäftsimperium konzentrieren. Kim war in individueller Beratung und ist in Frieden mit dem, wohin ihr Leben führt", so ein Insider.

Auch liebestechnisch soll der Reality-Star übrigens bereit für etwas Neues sein. Zumindest kursieren Gerüchte, wonach es bereits einen neuen Mann an Kim Kardashians Seite geben soll - was aber ebenfalls nie bestätigt wurde.