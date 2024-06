Kannibalismus-Skandal: Das bisher ehrlichste Interview von Armie Hammer

Böse Vorwürfe haben die vielversprechende Karriere von Schauspieler Armie Hammer beendet, nachdem 2021 erstmals verstörenden Nachrichten geleakt wurden, die der Filmstar mutmaßlich an eine Frau geschickt haben soll und in denen unter anderem über Kannibalismus gesprochen wurde.

Dem "Call Me By Your Name"-Star wurde später vorgeworfen, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben und kannibalistisch veranlagt zu sein. Eine Frau erhob zudem Vorwürfe der Vergewaltigung gegen den Schauspieler, der aufgrund der Anschuldigungen nicht nur sein Management, sondern auch mehrere Rollen verlor.

Armie Hammer: Dankbar für Karriere-Aus

Heute behauptet Armie Hammer, dankbar für die Vorwürfe zu sein, die einst seine Schauspielkarriere in Hollywood zum Scheitern gebracht haben.

Im Podcast "Painful Lessons" sprach der 37-Jährige offen über den Skandal: "Was auch immer die Leute gesagt haben, was auch immer passiert ist, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich für jedes einzelne bisschen davon dankbar bin."

"Ich bin jetzt tatsächlich an einem Punkt angelangt, an dem ich wirklich dankbar dafür bin, denn dort, wo ich in meinem Leben war, bevor mir all das passiert ist, habe ich mich nicht gut gefühlt, ich habe mich nie zufrieden gefühlt, ich hatte nie genug, ich war nie an einem Ort, an dem ich mit mir selbst zufrieden war und an dem ich Selbstwertgefühl hatte."